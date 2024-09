Iz jednog pogleda on doznaje sve

Braco je rođen kao Josip Grbavac u Zagrebu 1967. Završio je studij ekonomije, oženio se i osnovao obitelj. On za sebe ni ne kaže da ima iscjeliteljske moći, a na skupovima svoje sljedbenike “liječi” – zurenjem. Njegovi sljedbenici mogli bi reći da je ponizan, no netko drugi mogao bi reći da mu je to pametno jer ga je tako, barem u očima nekih, teže optužiti za zloupotrebu patnji bolesnika koji su ostali bez nade i za nadriliječništvo koje je kažnjivo.

Slično vrijedi i kada je riječ o modelima financiranja. Naime, na Bracinoj internetskoj stranici često se ističe da su njegova zurenja u centru na Srebrnjaku, u njegovoj dvorani od oniksa, kao i ona na internetu besplatna. No, unatoč učestaloj upotrebi riječi besplatno, na Bracinoj stranici mogu se lako uočiti kanali kojima se u palaču od oniksa slijeva novac – donacijama, prodajom knjiga, svijeća i ostalih predmeta putem linkova na shop. Iako njegovi sljedbenici tvrde kako ima iscjeliteljske moći, ona nije znanstveno dokazana. Postoji, doduše, placebo efekt, no vjeruje se kako neki ljudi padaju uglavnom pod subjektivan dojam zbog pristranosti i selektivnog traženja onih informacija koja podržavaju njihova uvjerenja. Index