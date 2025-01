Nisam Braco, ali mogu pogledati

Svoje je djelovanje iz vile na zagrebačkom Srebrnjaku počeo devedesetih godina, a veliku pozornost javnosti izazivala su okupljanja tisuća sljedbenika povodom njegovog rođendana na elitnoj lokaciji u centru Zagreba. Za Bracu se sve do prošlogodišnjeg Weekend Media Festivalu, gdje je trebao nastupiti, dugo nije čulo u hrvatskom medijskom prostoru no to ne znači da se povukao iz ‘biznisa’. Naprotiv, Braco je u međuvremenu proširio djelovanje po cijelom svijetu i modernizirao se u korak s vremenom. Tako danas ima svoju web stranicu putem koje se održava besplatna live stream seansa na kojima jednostavno izađe pred kameru i ‘zuri’ nekoliko minuta. Zagreb info… Ničija moć iscjeljivanja nikada nije na znanstveni način potvrđena, a Braco sam za sebe to ni ne tvrdi. O nadnaravnim “moćima” zato govore njegovi sljedbenici i propagandna maširenija. Index