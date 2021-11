Weber se okreće u grobu

Prema Maxu Weberu, najpogodnije struke za profesionalne političare su odvjetnička, novinarska i akademska – dakle nastavnička, i to prvenstveno na sveučilišnoj razini. Profesionalni političari mogu biti i liječnici i svi drugi koji obavljaju neku samostalnu aktivnost, koja ne ovisi o mogućnostima korupcije ili ucjene. Ako sada pokušamo primijeniti Weberovu analizu na hrvatsku vladu, vidjet ćemo da u hrvatskoj vladi ima i ljudi koji odgovaraju tom profilu profesionalnog političara, ali ima još i više ljudi koji su tu upali samo zato što ih je progurala njihova stranka. Ministar Mario Banožić ima zadovoljavajuće akademsko obrazovanje: završio je Ekonomski fakultet u Osijeku i doktorirao na temu ‘Marketing selektivnih oblika turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj’. Idealni profil za ministra turizma, no on je ministar obrane – piše Damir Grubiša. Autograf…