Svi čelnici trebali bi imati mir za cilj

U čemu je problem? Zašto klasična diplomacija ne može uspjeti, u ovom slučaju Rusije i Ukrajine? U prvom redu zato, jer pozicije pregovarača nisu jednake. Takvu situaciju opisuje Carl von Clausewitz, teoretičar ratovanja: dvije strane drže isti nož u ruci, samo jedna od njih drži ručku, a druga oštricu. I kad se nož okreće, jasno je da boli onoga koji drži nož za oštricu. A to su upravo Ukrajinci. Za to je potrebno što prije primijeniti diplomatsko rješenje koje će, kao prvo, prekinuti vatru. Ali za to je potrebno mnogo više od bilateralnih pregovora agresora i žrtve. Za to je potrebno da se u pregovorima angažiraju svi svjetski čimbenici, od onih koji su bili uključeni, posredno ili ne, u dosadašnja ukrajinska zbivanja do onih koji imaju veliku specifičnu težinu na svjetskoj šahovnici – piše Damir Grubiša. Autograf…