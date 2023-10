Hajduk je opet na tronu SuperSport HNL-a

Talentirani nogometaš i pionirski reprezentativac Jugoslavije Zdravko Mamić zarađuje prvi značajan novac tako što prije Dinamovih utakmica kod stadiona prodaje sjedalice od stiropora. Devedesetih se obogatio na privatizaciji, odnosno otkupljivanju dionica s popustom od radnika Česme, iako na to nije imao pravo. Tim novcem ulazi u Dinamo, odnosno Croatiu kao direktor kluba, odakle je potjeran nakon svađe s Ćirom. No, 2000. se vraća zajedno s imenom Dinamo. Obogaćuje se na prodaji igrača, a zatim postaje i izvršni predsjednik kluba. 2010. postaje važan igrač HNS-a. Do 2013. je godine prodao igrače za ukupno 130 milijuna eura, nakon čega mu i Grad i država opraštaju milijune. No, tu izbijaju skandali s Da Silvom, prisluškuje ga SOA, policija mu pretresa kuću zbog sumnji u davanje mita. USKOK podiže optužnicu, tereti ga se zbog pranja novca i izvlačenja stotina milijuna kuna iz kluba. Propucan je i iz snajpera, a 2018. godine odlazi u Međugorje, odakle i dalje pokušava vladati klubom. Index