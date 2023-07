Krenulo ludilo

Brojka nije išla preko 37 i Barišić je zaključio da kvoruma nema i da je to kraj skupštine. Iako je na trenutke djelovao potpuno izgubljeno, Barišić je jako dobro znao da je to istovremeno i kraj Zdravka Mamića, Damira Zorića i čitave ekipe s kojom se mjesecima bori za prevlast u klubu. Nitko na ovom mučnom skupu nije upisao konačnu pobjedu, ali je glavni lik upisao težak poraz. Zdravko Mamić nakon ove skupštine poluge vlasti u klubu više nema (Index). Osim Barišića koji je aktivno radio na tome da “preobrati” neke skupštinare, vrlo važnu ulogu odigrao je i Šimić. Čovjek kojeg Mamić, a onda i njegova sekta, pogrdno naziva “šumećom tabletom”, nanio je težak poraz toj kliki, razgovaravši s nekolicinom i predstaviviši im drugačiju viziju Dinama (Index). Barišić je navodno mogao ići i u izglasavanje i bez kvoruma, iako to ne bi prošlo bez pritužbe Gradu. No, Dinamov statut prepun je rupa i gluposti koje su i dovele do ovog cirkusa, a članak o tome što se podrazumijeva kvorumom samo je jedan od njih (Index).