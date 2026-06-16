Tko hvata, a tko spaja?
HAKOM-ovo istraživanje potvrdilo: Hrvatski Telekom ima najbolju mobilnu mrežu u državi
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je rezultate mjerenja kvalitete mobilnih mreža za 2026. godinu, koje je provela tvrtka NET CHECK GmbH. Hrvatski Telekom osvojio je prvo mjesto s 932,3 boda, pokazavši premoć u govornim i podatkovnim uslugama te u većini velikih gradova (Zagreb, Split, Osijek i Zadar). A1 Hrvatska zauzeo je drugo mjesto (901,5 bodova) uz pobjedu u Rijeci, dok je Telemach Hrvatska treći (883,2 boda). Iako je zabilježen opći napredak u podatkovnom segmentu, uočljiv je pad uspješnosti uspostave poziva na cestama zbog većeg opterećenja mreža. Index, Bug