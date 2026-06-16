Tko hvata, a tko spaja?

16. siječnja završen je postupak gašenja ometajućih TV odašiljača u talijanskoj regiji Marche, čime je okončano uklanjanja smetnji prijemu TV programa hrvatskih nakladnika uzduž Jadranske obale. Završetkom tih aktivnosti uklanjaju se smetnje prijamu televizijskih programa hrvatskim građanima koji su imali probleme s lošom kakvoćom prijama zbog talijanskih smetnji priobalnom dijelu i otocima Republike Hrvatske, izvijestio je HAKOM prema informacijama talijanskog ministarstva ekonomskog razvitka.

Ovime je završen cjelokupni postupak gašenja međunarodno neusklađenih TV odašiljača u regijama Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia – Romagna, Marche, Abruzzo, Molise i Puglia. Radi se o složenom postupku koji je rezultat međunarodnih razgovora, izmjena frekvencijskog plana, promjena niza zakonskih propisa i aktivnosti na terenu, u kojem su sudjelovale talijanska i hrvatska strana.

Bolju kakvoću prijama hrvatskih TV programa trebali bi osjetiti hrvatski građani koji su imali probleme s lošom kakvoćom signala zbog smetnji u digitalnim regijama D5 (Istarska županija i Primorsko-goranska županija), D7 (Zadarska županija i Šibensko-kninska županija), D8 (Splitsko-dalmatinska županija) i D9 (Dubrovačko-neretvanska županija). HAKOM će tijekom 2017. provesti daljnja detaljna mjerenja na jadranskoj obali radi potvrde rezultata i učinaka postupka gašenja.