Tko hvata, a tko spaja?

HAKOM-ovo istraživanje potvrdilo: Hrvatski Telekom ima najbolju mobilnu mrežu u državi - Monitor.hr
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HAKOM-ovo istraživanje potvrdilo: Hrvatski Telekom ima najbolju mobilnu mrežu u državi

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je rezultate mjerenja kvalitete mobilnih mreža za 2026. godinu, koje je provela tvrtka NET CHECK GmbH. Hrvatski Telekom osvojio je prvo mjesto s 932,3 boda, pokazavši premoć u govornim i podatkovnim uslugama te u većini velikih gradova (Zagreb, Split, Osijek i Zadar). A1 Hrvatska zauzeo je drugo mjesto (901,5 bodova) uz pobjedu u Rijeci, dok je Telemach Hrvatska treći (883,2 boda). Iako je zabilježen opći napredak u podatkovnom segmentu, uočljiv je pad uspješnosti uspostave poziva na cestama zbog većeg opterećenja mreža. Index, Bug


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05.06.2024. (17:00)

Ako to znači da će mreže manje pucati, ja sam za

Hrvatski Telekom više ne bi trebao biti jedini obveznik pružanja univerzalne usluge, mjesečna naknada ne bi smjela koštati više od 29,21 eura

Tako se, po novom, predlaže podizanje osnovne brzina interneta na 14 megabita u sekundi u dolasku, te 1 Mbit/s u odlasku, s minimalnom mjesečnom količina besplatnih podataka od najmanje 150 GB. Pravo na univerzalnu uslugu imali bi svi oni korisnici koji žive na područjima gdje nema infrastrukture koja im može omogućiti brzinu interneta od 14 Mbit/s. Tako bi A1 Hrvatska morao osigurati dostupan internet u 19, Telemach u pet geografskih područja, dok bi HT to osigurao u ostatku od ukupno 572 jedinice, na koje je Hrvatska podijeljena. Usto, naglašava HAKOM, “univerzalna usluga može se realizirati tehnološki neutralno, pa ju je moguće realizirati mobilnom mrežom.” Poslovni

13.02.2024. (12:00)

Imenik mi je pun Ne javljaj se kontakata

Dosta vam je dosadnih telefonskih prodavača? Upišite se u Registar Ne zovi

HAKOM objašnjava da tvrtke mogu doći do naših brojeva na različite načine, uključujući i javno dostupne imenike. No, automatsko pozivanje fizičkih osoba koje nisu dale privolu trgovcu je zakonom zabranjeno. Jedan od načina zaštite je upisivanje u Registar Ne zovi, javni registar telefonskih brojeva potrošača koji ne žele biti kontaktirani u marketinške svrhe. Ova opcija, propisana Zakonom o zaštiti potrošača, omogućuje građanima da se zaštite od nasumičnih poziva i poruka s marketinškim sadržajem. Stručnjaci ističu važnost prijavljivanja nezakonitih praksi nadležnim tijelima poput Agencije za zaštitu osobnih podataka. Također, preporučuje se da građani zatraže naziv i OIB tvrtke iz koje ih zovu, što često može zaustaviti daljnje pozive. (Index)

24.11.2019. (10:30)

Raskid je raskid

A1 dobio zabranu nazivanja korisnika koji ga napuštaju

HAKOM je objavio rješenje po kojoj se A1 Hrvatska zabranjuje “pozivanje ili na drugi način kontaktiranje krajnjih korisnika u tijeku postupka promjene operatora za koje je zaprimio odnosno supotpisao jedinstvenu izjavu krajnjeg korisnika o raskidu ugovora s postojećim operatorom”. Zabrana se odnosi na slučajeve kada korisnik pristaje podmiriti dugovanja postojećem operatoru i raskida sve usluge. Bug

28.09.2019. (13:30)

Stop samovoljnom nametu

Hrvatskoj pošti zabranjeno naplaćivanje 4,5 kn za uručenje malih paketa

HAKOM je od 18. rujna zabranio Hrvatskoj pošti naplatu uručenja malih paketa u međunarodnom prometu. HP je naplaćivao 4,5 kn za uručenje svih paketa mase do 2 kg iz inozemstva, čak i prilikom njihovog preuzimanja na šalterima. Praksa koju je Hrvatska pošta prakticirala više od tri godine protivi se aktima Svjetske poštanske unije. Bug

11.01.2019. (17:55)

HAKOM zabranio HT-u preuzimanje EVO TV-a

12.06.2018. (12:39)

Hrvati mobitele sve manje koriste za pozive, a sve više za surfanje po internetu – kaže tromjesečni izvještaj HAKOM-a

09.05.2017. (13:48)

Nova, zasad jeftinija pravila

Hakom: Od 15 lipnja nova roaming regulacija u Hrvatskoj

Od 15. lipnja i u Hrvatskoj počinje primjena nove EU roaming regulacije, koja označava kraj roaminga s drugačijim cijenama mobilnog komuniciranja po Europi, a koje će od tada biti kao i kod kuće uz moguće ograničenje podatkovnog prometa po ‘domaćim’ cijenama, doznaje se iz HAKOM-a. Cijene usluga će, dakle, biti jednake domaćim maloprodajnim cijenama, tj. tarifnom paketu kojeg je korisnik odabrao, a jedino u slučaju podatkovnog prometa, kada korisnik prijeđe određeni limit, operator mu može naplaćivati dodatnu roaming naknadu u iznosu od 7,7 eura po gigabajtu/GB. Iako poskupljenja nisu najavljena, u HAKOM-u smatraju da bi moglo doći do situacije da mobilni operatori teret dodatnih ulaganja u mrežu pokušaju nadomjestiti povećanjem maloprodajnih cijena u domaćem prometu. Novi list

31.01.2017. (16:40)

Registar dosadnjakovića

Proradio registar "Ne zovi" – od danas upisivanje brojeva

Danas u podne u rad je pušten Registar za zaštitu potrošača ˝Ne zovi˝ – javni registar telefonskih brojeva onih potrošača koji ne žele da ih trgovci kontaktiraju u svrhu promidžbe ili prodaje, bez prethodno pribavljenog pristanka, tzv. privole. Ovdje se može provjeriti jer neki broj upisan u registar, a ovdje obrazac kojeg treba isprintati, ispuniti pa poslati svom telekomunikacijskom operatoru koji broj, ili više njih, upisuje u registar, i time onemogućuje neželjene pozive trgovaca. Monitor

29.01.2017. (22:52)

Šoping bez granica

Nova pravila za kupovanje na internetu

Europski parlament uskoro bi trebao potvrditi nekoliko uredbi kojima će se građanima jamčiti veća sigurnost online kupovine, a dostava paketa trebala bi biti jeftinija. “Mi u manjim državama često imamo problema da nam je dostava puno skuplja nego u nekim većim državama članicama”, pojasnila je eurozastupnica Biljana Borzan. Jedna od glavnih novosti je i ukidanje geoblokiranja, pa će trgovci morati nuditi proizvode svim članicama EU-a, tj. neće se više moći dogoditi da neki proizvod bude nedostupan zbog lokacije. N1, Dnevnik.hr

19.01.2017. (15:05)

Ugašeni talijanski odašiljači na Jadranu koji su ometali hrvatske kanale

16. siječnja završen je postupak gašenja ometajućih TV odašiljača u talijanskoj regiji Marche, čime je okončano uklanjanja smetnji prijemu TV programa hrvatskih nakladnika uzduž Jadranske obale. Završetkom tih aktivnosti uklanjaju se smetnje prijamu televizijskih programa hrvatskim građanima koji su imali probleme s lošom kakvoćom prijama zbog talijanskih smetnji priobalnom dijelu i otocima Republike Hrvatske, izvijestio je HAKOM prema informacijama talijanskog ministarstva ekonomskog razvitka.

Ovime je završen cjelokupni postupak gašenja međunarodno neusklađenih TV odašiljača u regijama Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia – Romagna, Marche, Abruzzo, Molise i Puglia. Radi se o složenom postupku koji je rezultat međunarodnih razgovora, izmjena frekvencijskog plana, promjena niza zakonskih propisa i aktivnosti na terenu, u kojem su sudjelovale talijanska i hrvatska strana.

Bolju kakvoću prijama hrvatskih TV programa trebali bi osjetiti hrvatski građani koji su imali probleme s lošom kakvoćom signala zbog smetnji u digitalnim regijama D5 (Istarska županija i Primorsko-goranska županija), D7 (Zadarska županija i Šibensko-kninska županija), D8 (Splitsko-dalmatinska županija) i D9 (Dubrovačko-neretvanska županija). HAKOM će tijekom 2017. provesti daljnja detaljna mjerenja na jadranskoj obali radi potvrde rezultata i učinaka postupka gašenja.