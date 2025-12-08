I ulazimo polako u Oscar reviju...

U pitanju je ekranizacija popularnog istoimenog romana Maggie O’Farrell koja je ovdje uz Zhao potpisana i kao koscenaristica, fikcionalizirana biografija Williama Shakespearea (Paul Mescal) koja se bavi gubitkom njegovoga sina iz naslova i načinom na koji je njegova smrt djelovala na Barda da napiše svoju “dansku tragediju”, jedan od najutjecajnijih tekstova u povijesti književnosti. U svakoj drugoj godini, film Chloé Zhao bi mogao biti stjegonoša u sezoni filmskih nagrada, a sasvim će sigurno i u ovoj odigrati bitnu ulogu u konačnoj raspodjeli raznih zlatnih statua (glavni konkurent joj je One Battle After Another..) Ravno do dna