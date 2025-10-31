Da se znaju red i prioriteti, i nema "nisi znao"

Umjesto igrica i dvosmislenosti, prakticira se otvoreno iznošenje vlastitih želja i granica. Nakon ere “ghostanja” i “situationshipa”, hardballing nudi emocionalni odmor i autentičnost, osobito među milenijalcima i generacijom Z. Ideja je jednostavna – znati što želiš i to jasno reći. Takav pristup ne samo da štedi vrijeme, već pokazuje samopoštovanje i privlači ljude koji cijene istu razinu emocionalne zrelosti. Journal