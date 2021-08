Vrijeme na vlasti Jovenela Moïsea, ubijenog sinoć u atentatu, obilježilo je povećanje političke nestabilnosti. Moïse se suočio s optužbama za korupciju, a Haiti je pogodio val protuvladinih prosvjeda i povećanog nasilja bandi, od kojih su neke bile povezane s političkim strankama u zemlji. Ranije ove godine tijekom prosvjeda u glavnom gradu i drugim gradovima ljudi su pozivali na njegovu ostavku. Oporba je optužila predsjednika da provodi diktaturu te je rekla da je Moïseov petogodišnji mandat trebao završiti 7. veljače 2021. No, Moïse je inzistirao da ostane na vlasti još godinu dana jer je svoju funkciju preuzeo s jednogodišnjim kažnjenjem – zbog optužbi za izbornu prijevaru. Jutarnji…

