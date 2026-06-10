Pad cijena kvadrata je kao Godot, nikako ga dočekati

Iz HNB-a su predstavili novu publikaciju Financijska stabilnost, upozorivši na jačanje cikličkih ranjivosti, ponajviše zbog situacije na tržištu nekretnina. Cijene stambenih kvadrata lani su skočile za 14,1%, što povećava rizik od oštrog pada u slučaju makroekonomskih šokova. Unatoč visokoj profitabilnosti banaka, rekordne isplate dividendi smanjuju njihove kapitalne viškove i otpornost. Ipak, makrobonitetne mjere uvedene prošlog srpnja uspješno su usporile kreditnu aktivnost i smanjile udio visokorizičnih kredita, usmjerivši kreditiranje prema održivijim uvjetima bez blokade tržišta. Index