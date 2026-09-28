Pričajmo malo o štrajku i stadionu

Holy: Sanacija otpada u Gospiću u godinu i pol nerealan cilj, centri za gospodarenje otpadom su zastarjeli model već 15 godina - Monitor.hr
Prekjučer (19:00)

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Holy: Sanacija otpada u Gospiću u godinu i pol nerealan cilj, centri za gospodarenje otpadom su zastarjeli model već 15 godina

U razgovoru za Ideje.hr, bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy ističe da je slučaj Gospić samo vrh ledenog brijega hrvatske ekološke krize. Upozorava da je Hrvatska po učinkovitosti politike zaštite okoliša na posljednjem mjestu u EU, te da su najave o sanaciji Gospića u roku od godine i pol nerealne. Prema njenim riječima, sustav je premrežen interesima i korupcijom na svim razinama, burza otpada je samo dobrovoljna, a nekontrolirani uvoz otpada i ignoriranje europske hijerarhije postupanja guraju zemlju u ekološki propad. Regionalni centri za gospodarnje otpadom nisu ni proradili, a bili su zastarjeli u vrijeme njezinog mandata. No, nikome se zapravo ne žuri riješiti sustav…


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