Plan je tu, vreće su još vani

CGO u Resniku starta 2028., Jakuševec ide prema zatvaranju

Grad Zagreb stavio je u javnu raspravu Plan gospodarenja otpadom do 2029., kojim se predviđa cjelovita reorganizacija sustava. Ključne mjere uključuju izgradnju Centra za gospodarenje otpadom, širenje podzemnih spremnika, razvoj centara za ponovnu uporabu i jačanje odvojenog prikupljanja. Postojeće kompostane ostaju kao pričuvna infrastruktura. Cilj je usklađivanje s EU obvezama kružnog gospodarstva, smanjenje odlaganja i veća otpornost sustava na krizne situacije. Poslovni


Zagreb nikad nije bio bliži realizaciji Centra za gospodarenje otpadom i zatvaranju Jakuševca

Grad Zagreb planira izgraditi Centar za gospodarenje otpadom (CGO) u Resniku, vrijedan 140 milijuna eura. Gradonačelnik Tomašević ističe da će CGO omogućiti zatvaranje Jakuševca i smanjiti ovisnost o privatnicima. Kompleks će sadržavati sortirnicu, kompostanu, mehaničku obradu otpada i bioplinsko postrojenje, a financirat će se kreditima razvojnih banaka. Odluka o energani ovisit će o Studiji izvodljivosti. Projekt uključuje i proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Gradnja počinje 2026., a CGO bi s radom mogao krenuti krajem 2028. Poslovni

Centar za gospodarenje otpadom gradit će se za dvije godine, Jakuševac ide u zatvaranje za pet

Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Zagreb trebao bi biti dovršen do kraja 2028. godine. Kao što je već poznato, postrojenje će biti smješteno u naselju Resnik, u industrijskoj zoni na parceli u vlasništvu Grada Zagreba. Projekt je to težak oko 140 milijuna eura, a nakon završetka testne faze CGO Zagreb, sudeći po riječima gradonačelnika, ‘tragična deponija‘ Jakuševac s radom bi prestala početkom 2029. U veljači 2026. provodit će se postupak javne nabave za radove, dok je početak izgradnje planiran za 2026. godinu, potvrdio je Tomašević. Jutarnji