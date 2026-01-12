Plan je tu, vreće su još vani

Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Zagreb trebao bi biti dovršen do kraja 2028. godine. Kao što je već poznato, postrojenje će biti smješteno u naselju Resnik, u industrijskoj zoni na parceli u vlasništvu Grada Zagreba. Projekt je to težak oko 140 milijuna eura, a nakon završetka testne faze CGO Zagreb, sudeći po riječima gradonačelnika, ‘tragična deponija‘ Jakuševac s radom bi prestala početkom 2029. U veljači 2026. provodit će se postupak javne nabave za radove, dok je početak izgradnje planiran za 2026. godinu, potvrdio je Tomašević. Jutarnji