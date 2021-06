Airbnb za hostele

Putovanja su opet aktualna, a Hostelworld je odlična aplikacija za sve one koji redovito odsjedaju u hostelima ili to tek planiraju koja nudi jednostavnu mogućnost pronalaska i rezervacije kreveta ili sobe u više od 17 tisuća hostela u 179 zemalja. U svega je nekoliko klikova moguće doći do svoje rezervacije smještaja u hostelu i to podjednako onda kada budžet dopušta da se rezervira čitava soba ili pak samo krevet. Uz obavezne recenzije korisnika moguće je vidjeti događaje u pojedinim hostelima kao i dostupne lokalne ture zahvaljujući mogućnosti Noticeboard, moguće je pronaći i besplatne aktivnosti. Evo za primjer hosteli u Zagrebu. Imaju i YouTube kanal na kojem se mogu čuti i vidjeti priče o hostelima. Google Play, App Store, odabrao Matija Gračanin, Bug