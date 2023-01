U skladu s prirodom

Hrvatska ima samo sedam hotela u kategoriji “The Leading Hotels of the World”. Posljednji koji je uvršten u to elitno društvo smješten je pokraj mjesta Žman na Dugom otoku (Zadarski). Uvjeti za ulazak, uz izvrsnost, su neobičnost, posebnost u kontekstu arhitekture, pozicije i koncepta. Smješten je u 500 godina starom masliniku, koji daje jedno od najboljih ulja na svijetu. Sav materijal koji je iskopan da bi mu se napravilo mjesto, iskorišten je poslije u gradnji. To je samo detalj uistinu originalne koncepcije vlasnika, koji vjeruju da imaju odlične argumente za privlačenje gostiju. U ponudi je više od 200 najboljih vina iz Hrvatske i svijeta. Hotel ima tri bazena, SPA, sobu za pušenje cigara, trgovinicu. I naposljetku, no nikako najmanje važno, uljaru. HRT Magazin