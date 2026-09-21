HRejting: Preko 86 posto građana podržava izgradnju modernih spalionica i energetana u Hrvatskoj - Monitor.hr
Danas (08:00)

Što ti je još jedan dimnjak

HRejting: Preko 86 posto građana podržava izgradnju modernih spalionica i energetana u Hrvatskoj

Najnovije istraživanje HRejtinga pokazuje da čak 86,5 posto građana podržava izgradnju modernih spalionica otpada u Hrvatskoj, od čega više od 60 posto daje bezuvjetnu potporu. Glavni razlozi za ovakvu odluku jesu trajno rješavanje problema pretrpanih odlagališta otpada te proizvodnja električne i toplinske energije. Iako manji dio anketiranih i dalje strahuje od zagađenja i ima nepovjerenje u sustav kontrole, velika većina radije bira domaća postrojenja i potencijalno niže račune za grijanje umjesto izvoza otpada stranim tvrtkama. Index


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Hrvatska ubrzava gradnju infrastrukture za otpad: u fokusu su centri za gospodarenje otpadom i prve energane


Poslovni o tome pisao još prije tri mjeseca, kada nisu bili objavljeni prvi nalazi vezani uz smeće u Lici: uz četiri već aktivna centra za gospodarenje otpadom (Marišćina, Kaštijun, Bikarac i Biljane Donje), uskoro se otvara i peti centar, Babina Gora. Do kraja desetljeća planira se dovršetak preostalih centara (Piškornica, Lećevica i Lučino Razdolje), uključujući veliko postrojenje u Zagrebu (Resnik). S obzirom na to da je za izgradnju energane potrebno osam do deset godina, u Šibeniku se već razvija prva hrvatska energana na lokaciji CGO Bikarac, dok cementare poput Holcima već koriste otpad kao gorivo. Stručnjaci naglašavaju da je uz recikliranje nužno riješiti i pitanje zbrinjavanja ostatnog otpada energetskom oporabom.