Što ti je još jedan dimnjak



Poslovni o tome pisao još prije tri mjeseca, kada nisu bili objavljeni prvi nalazi vezani uz smeće u Lici: uz četiri već aktivna centra za gospodarenje otpadom (Marišćina, Kaštijun, Bikarac i Biljane Donje), uskoro se otvara i peti centar, Babina Gora. Do kraja desetljeća planira se dovršetak preostalih centara (Piškornica, Lećevica i Lučino Razdolje), uključujući veliko postrojenje u Zagrebu (Resnik). S obzirom na to da je za izgradnju energane potrebno osam do deset godina, u Šibeniku se već razvija prva hrvatska energana na lokaciji CGO Bikarac, dok cementare poput Holcima već koriste otpad kao gorivo. Stručnjaci naglašavaju da je uz recikliranje nužno riješiti i pitanje zbrinjavanja ostatnog otpada energetskom oporabom.