Što ti je još jedan dimnjak
HRejting: Preko 86 posto građana podržava izgradnju modernih spalionica i energetana u Hrvatskoj
Najnovije istraživanje HRejtinga pokazuje da čak 86,5 posto građana podržava izgradnju modernih spalionica otpada u Hrvatskoj, od čega više od 60 posto daje bezuvjetnu potporu. Glavni razlozi za ovakvu odluku jesu trajno rješavanje problema pretrpanih odlagališta otpada te proizvodnja električne i toplinske energije. Iako manji dio anketiranih i dalje strahuje od zagađenja i ima nepovjerenje u sustav kontrole, velika većina radije bira domaća postrojenja i potencijalno niže račune za grijanje umjesto izvoza otpada stranim tvrtkama. Index