Apdejtani Vakula iz džepa

Pisanje na pametnim telefonima uvijek je bilo potencijalno izazovno, a ovo je mobilni tekstualni editor koji to iskustvo želi učiniti jednostavnijim i ugodnijim nudeći nenametljivo sučelje te tipične i neke dobro promišljene mogućnosti… Uz to što je tekst moguće pisati kao običan tekst, tu je i podrška za Markdown što znači da je tekst moguće i do određene razine oblikovati i stilizirati, a tu će pripomoći i traka s osnovnim alatima koja će se pojaviti odmah iznad tipkovnice, nešto što svakako valja istražiti. Bug