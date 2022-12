Još da nije bilo odljeva mozgova...

Milenijska generacija posjeduje sve moderne vještine, ali izlaze sa sveučilišta ništa drugačiji od srednjovjekovnih seljaka uglavljenih u svom malom svijetu. Zapravo, oni su uglavljeni u puno veći svijet – svijet sadašnjosti – ali bez ikakve povijesne dimenzije, kaže poznati psiholog James Flynn o razvoju kvocijenta inteligencije i njegovom stanju danas. Kaže on kako su posljedica ovoga suviše pojednostavljena gledišta na aktualne teme. Ono što je važno je da generacijama unazad 100 godina kvocijent inteligencije raste u prosjeku za 3 po desetljeću, što bi značilo da današnji ljudi imaju IQ veći za 30 nego ljudi iz 1916., o čemu piše BBC povodom Flynnove nove knjige Does Your Family Make You Smarter?.