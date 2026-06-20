Kad ti je prvi susjed Spužva Bob

Područje je bilo naseljeno još od željeznog doba, a u rimsko i kasnoantičko doba razvilo se u utvrđeno središte s kulama, dvoranama i obrambenim zidovima. Zbog izvrsnog strateškog položaja, grad je služio za nadzor mora, no potpuno je razoren u žestokim sukobima između hrvatskog kneza Domagoja i Mlečana. Iz njegova pepela i kao njegov izravni nasljednik razvio se današnji Umag. Pun kufer