Plinski turizam

Sines, grad na obali u regiji Alentejo u Portugalu zapravo nema mnogo toga za ponuditi: oko 14.000 stanovnika, luka, pješčane plaže i – poznati moreplovac Vasco da Gama, koji se tamo rodio 1469. i kasnije otkrio pomorski put do Indije. Ali budući da luka već ima jedan terminal za ukapljeni zemni plin (LNG), portugalska vlada sada ima velike planove za taj mali grad: Sines bi trebao postati europsko „čvorište” za skoro sve: plin, informatiku i zeleni vodik. U usporedbi s tim ambicioznim planovima, putovanje Vasca da Game u Indiju više sliči na izlet. (…) Prema riječima stručnjaka za energetiku Jorgea Vasconcelosa, to nije baš tako lako. Na nedavnom simpoziju o budućnosti Sinesa on je pozvao da se pažljivo razmotre sve opcije kako bi se izbjegla skupa i loša ulaganja. Samo proširenje plinskog terminala koštalo bi oko 30 milijuna eura i trajalo bi najmanje dvije godine. Deutsche Welle