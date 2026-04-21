Hrvatska .hr domena slavi 33. rođendan uz besplatan model i vrhunsku sigurnost
Danas (07:00)

Poklonjenom .hr-u se u zube ne gleda

Hrvatska .hr domena slavi 33. rođendan uz besplatan model i vrhunsku sigurnost

Hrvatska nacionalna domena .hr obilježila je nedavno 33 godine postojanja kao jedna od najsigurnijih u EU. S gotovo 140.000 registracija, ističe se strogom provjerom korisnika koja drastično smanjuje rizik od phishinga i zlouporaba. Hrvatska je jedinstvena u Europi jer nudi besplatnu registraciju jedne domene svim pravnim osobama, obrtnicima i građanima, čime potiče digitalizaciju. Osim sigurnosti, .hr domena jamči bolju lokalnu vidljivost na tražilicama (SEO) te uživa veće povjerenje domaćih kupaca u odnosu na generičke domene poput .com, ostajući ključni stup hrvatskog digitalnog identiteta. Dnevnik


