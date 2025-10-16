Hrvatska i EU smanjuju migracije dogovorima s režimima i ignoriranjem zlostavljanja - Monitor.hr
Manje migranata, više licemjerja

Hrvatska i EU smanjuju migracije dogovorima s režimima i ignoriranjem zlostavljanja

U Hrvatskoj se širi antiimigrantska retorika, osobito nakon lokalnih izbora, kroz populističke poruke o “zamjeni stanovništva”. Teorija zavjere, popularizirana djelima Raspaila i Camusa, inspirira i dio domaćih političara. Dok Frontex i Božinović bilježe pad ilegalnih migracija, stručnjaci upozoravaju da su brojke varljive i da se migracije samo premještaju, a ne smanjuju. Europska unija smanjenje dolazaka postiže sporazumima s represivnim režimima, uz cijenu kršenja ljudskih prava. Aktivistkinja Selma Banich u knjizi “igra/the game” dokumentira ignoriranje i zlostavljanje migranata na hrvatskoj granici. Faktograf


Slične vijesti

21.08.2024. (13:00)

Jer nisu svi dobronamjerni

Plan za ilegalne migrante u Britaniji: veći broj letova za deportacije, posebni tim istražitelja za kriminalne bande…

Britanska vlada predstavila je u srijedu novi plan za zaustavljanje tražitelja azila koji do zemlje dolaze u malim čamcima, plan uključuje veći broj letova za deportaciju i stroge kazne poslodavcima koji zapošljavaju radnike ‘na crno’. Ministarstvo unutarnjih poslova, u čijoj su nadležnosti imigracije, objavilo je da će zaposliti stotinu istražitelja koji će svoje djelovanje fokusirati na bande i kriminalne skupine, koje dovode tražitelje azila u Veliku Britaniju. To je jedan od načina na koji se želi izjednačiti broj deportiranih osoba s onim iz 2018.godine, kada je taj broj počeo opadati. tportal

07.03.2023. (23:00)

Bolji život. Valjda negdje postoji?

Siromašni Amerikanci masovno odlaze u Kanadu. Ottawa poručuje: “Zaustavite te ilegalne migrante!”

image

Kanada posljednjih mjeseci bilježi ogroman priljev tražitelja azila koji u tu zemlju pristižu iz SAD-a, zbog čega se sve manje biraju riječi kojima se od Vlade Justina Trudeaua traži zaoštravanje politike prema ilegalnim migrantima iz SAD-a. Naime, samo prošle godine u Kanadu je bez dokumenata ušlo čak 40.000 migranata, što je gotovo dvostruko nego 2019. godine. “Kanada je preslaba. Ne postoji nikakva politička volja da se ovaj problem riješi”, poručila je NYT-u Helene Gravel (77), čija se kuća nalazi na migrantskoj ruti, uz objašnjenje kako je “SAD nezainteresiran za migrante jer imaju većih problema na granici s Meksikom”. Samo od početka 2023. svakoga je mjeseca u Kanadu ilegalnim putem ušlo gotovo 5000 ljudi. Jutarnji

 

26.02.2023. (16:00)

Južni Teksas je groblje za ilegalne migrante

Meksičko-američka granica: Tisuće nestaju u pustinji

Dying to flee Mexico for America: Arizona's crackdown on illegal immigrants | The Independent | The Independent

Tisuće ilegalnih migranata svakodnevno prelaze meksičko-američku granicu. No mnogi od njih ne uspiju prijeći pustinju. Nevladine organizacije pomažu njihovim obiteljima da istraže sudbinu svojih bližnjih. Prošlo je više od šest mjeseci otkako je Jose Anton nestao. Posljednji je put razgovarao sa svojom obitelji u kolovozu 2022., neposredno prije nego što je pokušao prijeći američko-meksičku granicu. Svjedoci su rekli da je 27-godišnjak pokušao ući u SAD  preko meksičkog pograničnog grada Reynosa. Međunarodna organizacija za migracije procjenjuje da je na granici s Meksikom od 2014. život izgubilo više od 4000 ljudi, no broj je puno veći jer se mnogi poput Antona i danas vode kao nestali. Deutsche Welle

 

05.10.2018. (10:30)

Granično ponašanje

Vijeće Europe: Hrvatska policija treba prestati s nasiljem nad imigrantima

Vijeće Europe zatražilo je da Hrvatska zaustavi kolektivno protjerivanje i policijsko nasilje nad ilegalnim migrantima. Prema UNHCR-u, Hrvatska je od početka 2018. kolektivno protjerala 2.500 migranata, od čega se njih 1.500 prijavilo da im nije bilo omogućeno zatražiti azil, a 700 se požalilo na premlaćivanje te na krađu novca i mobitela. MUP je ove godine zabilježio 3.200 ilegalnih prelazaka granice. HRT