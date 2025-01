Kome srce sad nije stalo, ni neće

Rukometne reprezentacije Hrvatske i Mađarske u Areni Zagreb igraju prvu četvrtfinalnu utakmicu ovog Svjetskog prvenstva. Hrvatska je završila na prvom mjestu u skupini IV glavne runde, dok su Mađari završili na drugom mjestu skupine II iza Francuske. Mađari su većinu prvog poluvremena bili bolji, u jednom trenutku došli i do četiri gola razlike, no do kraja poluvremena Kauboji su uspjeli izjednačiti. U nastavku Srna je iznudio izravan crveni karton Ligetvarija, nakon što je hrvatskog reprezentativca udario po glavi. Drama, Mađari su prelazili su u vodstvo, a Hrvatska se vraćala. Sve do zadnjih deset minuta. U zadnjoj minuti prilika za izjednačenje, iskoristila ga je u sedmercu i isključenja Siposa na dvije minute. Mađari ne uspijevaju zabiti za vodstvo, a Kauboji to koriste i u zadnjem napadu zabijaju za polufinale. Forum