Bravo, Kauboji!

U prvom poluvremenu igralo se dosta izjednačeno s čestim promjenama vodstva. Hrvatska se u 25. minuti uspjela odvojiti na prednost od tri razlike, no do kraja poluvremena Njemačka je napravila seriju 4:0 i uz minimalno vodstvo (14:13) otišla na predah. U sličnom tonu nastavilo se i na startu drugog poluvremena, no zatim je i dotad sjajni Kuzmanović ubacio u još jednu brzinu više te nestvarnim obranama omogućio Hrvatskoj da stvori opipljiviju prednost. Treba reći da utakmica nije bila od prevelikog značaja ni za jednu reprezentaciju jer je Njemačka već bila osigurala polufinale, dok se Hrvatska nije mogla pomaknuti sa zadnjeg mjesta, no izabranici Gorana Perkovca barem su uspjeli pobjedom završiti nastup na Euru. Index