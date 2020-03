800-tinjak kuna po glavi

Hrvati najčešće online kupuju kod kuće, koristeći stolno računalo. Najvažnija im je dobra cijena, a robu kupljenu online najviše vole plaćati – pouzećem, pokazuje istraživanje. No čak dvije trećine ispitanika web-trgovine koristi samo za istraživanje cijena, dok kupovinu obavljaju u tradicionalnoj trgovini, a svaki treći ispitanik doista i kupuje online – i to jednom do dvaput mjesečno. Glavni je faktor pri kupnji cijena, dok su kodovi manje važni, a najviše se kupuju tehnička roba i računala te odjeća i obuća. T-Portal