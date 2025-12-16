Hrvatska predvodi EU po ovisnosti o doznakama iseljenika - Monitor.hr
Dijaspora kao neformalno ministarstvo financija

Hrvatska predvodi EU po ovisnosti o doznakama iseljenika

Hrvatska je prošle godine bila najovisnija EU zemlja o novčanim transferima iseljenika, koji su činili 7,2 % BDP-a, pokazuje Eurostat. U Hrvatsku je stiglo 6,2 mlrd eura, dok je iz nje otišlo 1,82 mlrd. Time je ostvaren suficit osobnih transfera od 2,6 % BDP-a, najveći u EU, ispred Bugarske i Portugala. Najmanju ovisnost bilježe Irska, Grčka i Finska. Na razini EU ukupni saldo transfera ostaje snažno negativan. Danica


Gastarbajterski milijuni: hrvatski BDP na tuđem znoju

Hrvatska i dalje prednjači u EU po udjelu doznaka u BDP-u, koji iznosi preko 7%. U prvih devet mjeseci 2024. iz inozemstva je stiglo 4,64 milijarde eura, najviše iz Njemačke. Iako ekonomski izazovi u Europi mogu usporiti rast doznaka, analitičari ne očekuju njihov drastičan pad ni ozbiljne posljedice za gospodarstvo. Razlog? Iseljenici šalju manje novca jer sele cijele obitelji, a socijalni sustavi država poput Njemačke ublažavaju ekonomske šokove. Ukratko, gastarbajteri drže standard, ali nisu jedini stup ekonomije. Lider