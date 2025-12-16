Dijaspora kao neformalno ministarstvo financija
Hrvatska predvodi EU po ovisnosti o doznakama iseljenika
Hrvatska je prošle godine bila najovisnija EU zemlja o novčanim transferima iseljenika, koji su činili 7,2 % BDP-a, pokazuje Eurostat. U Hrvatsku je stiglo 6,2 mlrd eura, dok je iz nje otišlo 1,82 mlrd. Time je ostvaren suficit osobnih transfera od 2,6 % BDP-a, najveći u EU, ispred Bugarske i Portugala. Najmanju ovisnost bilježe Irska, Grčka i Finska. Na razini EU ukupni saldo transfera ostaje snažno negativan. Danica