Pristanište za luksuzne putujuće hotele

Vlada je za pet do šest puta povećala pristojbe za vlasnike ili korisnike plovila na što su u nekoliko talijanskih i njemačkih medija, koji se bave nautikom, kritično reagirali navodeći kako se sada Hrvatska svrstala u najskuplja područja za vlasnike jahti. Za jahte dužine 9 do 12 metara dosad se plaćalo 150 eura, a 2018. će se plaćati 775 eura, za jahte od 12 do 15 metara bilo je 176 eura, a skače na 1.024 eura, dok će plovila iznad 20 metara dužine, sa 227 eura ići na pristojbu od 1.939 eura. Novi list