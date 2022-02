Opet Bezos

Gradske vlasti Rotterdama pristale su na zahtjev Jeffa Bezosa, vlasnika kompanije Amazon i najbogatijeg čovjeka na svijetu, da se privremeno razmontira povijesni most De Hef kako bi kroz luku mogla isploviti njegova nova superjahta. Jedrilica građena u Nizozemskoj bit će najviša na svijetu, milijarder ju je p latio 485 milijuna dolara, a platit će i troškove razmontiranja mosta. No građani se protive, prijete da će plovilo gađati jajima. U isto vrijeme kada se pojavila ta vijest, objavljen je i podatak da je prošla godina bila rekordna kada je u pitanju prodaja superjahti. No udruge upozoravaju kako je taj “statusni simbol” loš za okoliš. Novosti…