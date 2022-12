Treći smo na svijetu!

Vatreni su za treće mjesto odigrali vrlo dobru utakmicu koju su po prikazanom i šansama trebali dobiti s većom razlikom, no 2:1 je slatko da slađe ne može biti, tko će ikad pitati za rezultat. Suđenje nam na ovom Svjetskom prvenstvu nije išlo na ruku, to daje dodatnu dimenziju još jednog fantastičnog rezultata. Utakmica za treće mjesto bila je još jedna golema bitka koja je mogla daleko ranije otići u smiraj da nam je sviran čisti kazneni udarac na Gvardiolu ili da su Vatreni zabili još nešto. No dva fenomenalna gola ostat će za vječnost. Joško Gvardiol odigrao je novu sjajnu utakmicu i poput glavnog viteza predvodio ekipu, dao gol i dobio nagradu za igrača susreta, a Mislav Oršić okrunio je karijeru još dojmljivije od drugih golom za 2:1… Sportske