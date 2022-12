No coment :))

U Katru slavimo povijesnu treću medalju na Mundijalima, a odmah po završetku utakmice protiv Maroka okrenuli smo Ćirin broj, koji je vrlo emotivno proživio novu medalju, a posebno i riječi izbornika. “Jesam, sine moj, čuo sam njegove riječi, ganule su me jako. Mene je Dalić ostavio na životu još malo. Vidio sam što mi je Dalić poručio. Zahvalan sam mu na svemu, zahvalan sam mu na tome što je ponovno obradovao hrvatski narod. On je vodio ovu momčad hrabro kao što je Napoleon vodio svoju vojsku i tako opet potvrdio jednu istinu: Hrvatska je nogometna velesila, najveća na svijetu!”, poručio je Ćiro, glasno i emotivno. “Obradovali su cijelu naciju, sve su nas razdragali. Dalić i njegovi igrači napravili su sve nas sretnima do neba. Navijači su bili čudesni kao i sami igrači na terenu. Hrvatska danas može biti samo neizmjerno ponosna! Hvala ti, sine moj”, zaključio je Ćiro razgovor. Sportske Ovako je Ćiro govorio o Daliću nakon srebrne medalje na SP-u u Rusiji: “Prešao me u svemu, vjerujte mi da sam sretan zbog toga!” Direktno