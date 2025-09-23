Lokalna regulativa, globalna sudbina

Hrvatska izrađuje Nacionalni i Akcijski plan za razvoj umjetne inteligencije do 2032., uz kaznenopravne izmjene za sankcioniranje zloupotreba. Fokus je na digitalnoj transformaciji javne uprave, zdravstva i gospodarstva te zaštiti privatnosti. No stručnjaci upozoravaju na prijetnje gubitka kontrole nad superinteligentnim AI-jem i nestanak privatnosti u digitalnoj eri. Hrvatska je nisko rangirana na Globalnom indeksu za odgovoran AI, iako je pohvaljena zbog zaštite radnika. Ipak, ključne odluke o budućnosti umjetne inteligencije donosit će se u SAD-u i Kini, čiji razvoj modela diktira globalne standarde i rizike. Faktograf