Lokalna regulativa, globalna sudbina

Hrvatska sprema svoj AI plan, ali budućnost kroje SAD i Kina

Hrvatska izrađuje Nacionalni i Akcijski plan za razvoj umjetne inteligencije do 2032., uz kaznenopravne izmjene za sankcioniranje zloupotreba. Fokus je na digitalnoj transformaciji javne uprave, zdravstva i gospodarstva te zaštiti privatnosti. No stručnjaci upozoravaju na prijetnje gubitka kontrole nad superinteligentnim AI-jem i nestanak privatnosti u digitalnoj eri. Hrvatska je nisko rangirana na Globalnom indeksu za odgovoran AI, iako je pohvaljena zbog zaštite radnika. Ipak, ključne odluke o budućnosti umjetne inteligencije donosit će se u SAD-u i Kini, čiji razvoj modela diktira globalne standarde i rizike. Faktograf


08.05.2023. (10:00)

Sve je više znanstvenika koji upozoravaju na opasnosti od neregulirane umjetne inteligencije

Sedam najvećih opasnosti koje donosi razvoj umjetne inteligencije

Realna opasnost od korištenja Lensa AI aplikacije - BiH Vijesti

Svakim danom raste popis znanstvenika koji istupaju u javnost upozoravajući na opasnosti od neregulirane umjetne inteligencije koja se ubrzano razvija u najvećim svjetskim tehnološkim centrima. U fokusu kritičara nekoliko je opasnosti:

  1. Društvena manipulacija – Algoritmi i privatni podaci upotrebljavaju se za identifikaciju pojedinca na koje se usmjerava propaganda i vrši manipulacija.
  2. Gubitak radnih mjesta – To se ne odnosi samo na najteže poslove nego i na one koji ispunjavaju smislom ljudske živote.
  3. Gubitak privatnosti – Razvoj tehnologije omogućio je praćenje i analizu svega što pojedinci rade dok su online, ali i na fizičkom planu. Kamere su gotovo svuda. Na temelju tih sustava sazdan je zastrašujući kineski program društvenog ocjenjivanja koji boduje ponašanje 1,4 milijarde Kineza. Ponašanja koja se među ostalim ocjenjuju su: pušenje u prostorima u kojima je to zabranjeno, prelazak ceste na nedopuštenom mjestu te koliko dugo ste  igrali videoigrice.
  4. Diskriminacija – Budući da strojevi mogu prikupljati, pratiti i analizirati podatke o pojedincima, oni mogu te informacije upotrebljavati protiv njih. Kao primjer navode se osiguravajuća kuća koja “znaju” da osoba često razgovara na mobitel ili poslodavac koji odbija zaposliti osobu zbog “niskog broja društvenih bodova”.
  5. Slabljenje etičnosti i dobre volje – Ako tzv. tehnološki progres čovječanstva postane neprijatelj općeg dobra, to će dovesti do regresije na oblik barbarizma u kojem zakon jačeg ima diktat.
  6. Samoupravljajuće oružje – Mnogi su uvjereni da će utrku u nuklearnom naoružanju zamijeniti utrka u razvoju autonomnog oružja. Vladimir Putin prije nekoliko godina je rekao: “Tko postane lider na tom području, postat će vladar svijeta”.
  7. Produbljenje socio-ekonomskih razlika i potresi na tržištu – Društveni jaz jedna je od opasnosti regrutacije na radnom mjestu koju provodi AI. Određivanje karakteristika kandidata za radno mjesto analizom glasa i lica u sebi nosi opasnost od diskriminacije u procesu zapošljavanja, smatraju stručnjaci. Jutarnji