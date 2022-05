Naš doprinos

Znanstvenici Instituta Ruđer Bošković objavili su rad u prestižnom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences u kojem razjašnjavaju drevni mehanizam hranjena stanica. Rezultati istraživanja otkrivaju potencijalni cilj za nove lijekove. Rad je prepoznala ugledna međunarodna referentna baza ‘Faculty of 1000 Prime’ i uvrstila ga u listu izuzetno značajnih radova. Monitor