Tajne evolucije

WHO je objavio popis 12 porodica bakterija koje su otporne na antibiotike i predstavljaju prijetnju ljudskom zdravlju, od čega su odvojene tri kritične porodice – Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa i Enterobacteriaceae (ovdje izvještaj, [pdf]). Bakterije otporne na antibiotike godišnje ubiju 700.000 ljudi, a do 2050. brojka bi mogla ići do 10 milijuna. Potrebno je razviti nove antibiotike, što farmaceutska industrija trenutno ne radi – u SAD-u u rujnu 2016. u fazi kliničkog testiranja bilo je svega 40 antibiotika u usporedbi s proizvodnjom stotina lijekova protiv raka. Biologija.com, Nature