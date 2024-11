Ne pokušavati kod kuće... zasad

Nova studija, objavljena u časopisu Alcohol and Alcoholism, provedena na pretežno bijelim muškarcima i ženama u SAD-u, pokazala je da, što je viši nečiji rezultat na IQ testu u prvoj godini srednje škole, to je veća vjerojatnost da će kasnije, u odrasloj dobi, učestalo konzumirati alkohol. Za žene umjerena konzumacija definirana je kao manje od 29 alkoholnih pića mjesečno, a za muškarce manje od 59 pića. Prekomjernim konzumiranjem smatra se sve iznad toga. Iako su manje vjerojatni da će biti apstinenti, osobe s višim rezultatima na IQ testu rjeđe su prijavljivale epizode opijanja. Razina prihoda djelomično je utjecala na vezu između IQ-a i navika pijenja alkohola, potencijalno zato što viši IQ može dovesti do stresnijih poslova ili većih mogućnosti za društveno pijenje među osobama s višim primanjima. Index