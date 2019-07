Jedna od najpopularnijih i najvećih mjenjačnica kriptovaluta u Japanu, Coincheck, u petak je doživjela hakerski napad. Pokradeno je 500 milijuna NEM coina čija je tržišna vrijednost oko 533 milijuna dolara. Očekivano, cijena NEM-a je odmah po objavi ove informacije pala za 20-ak posto, no to ne umanjuje štetu učinjenu Coinchecku i njegovim klijentima. Bug, The Verge