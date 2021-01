X je mjesto nesreće

Seizmolog Ivica Sović izjavio je u Dnevniku HTV-a da se u Hrvatskoj moramo naučiti živjeti s potresima jer se nalazimo na seizmički aktivnom području. “Potres magnitude od 5,5 na zagrebačkom području bio je prilično jak potres, ali možemo očekivati i jači. Zato se moramo i spremiti. Ne možemo reći kada će to biti, ali možemo očekivati potres do magnitude 6. To znači da bi bio bar još 10-ak puta jači od onoga koji je bio u ožujku. Zgrade koje su građene nakon 1963. godine, u kojima su ugrađeni neki elementi aseizmičke gradnje, preživjele bi. Ako već ne bi bile neoštećene, bile bi dovoljno čitave da ne ubiju ljude u njima”, izjavio je Sović. Video zanimljivog razgovora (5:31) je dolje. HRT