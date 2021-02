Use your illusion

Povodom 70. godišnjice djelovanja UNICEF-a, 12. prosinca zagrebački Muzej iluzija ponovno će se pretvoriti u Muzej realnosti koji će na tjedan dana ‘oživjeti’ nerijetko potresnu stvarnost u kojoj žive mnoga djeca u svijetu.

Uz pomoć virtualne stvarnosti, holograma, optičkih iluzija i raznih instalacija UNICEF će u Muzeju realnosti i ove godine prikazati stvarnost najugroženije djece te svim posjetiteljima osigurati realno interaktivno iskustvo koje otvara nove poglede na današnji svijet, u kojemu zbog siromaštva, elementarnih nepogoda, prirodnih katastrofa i ratnih zbivanja teško žive milijuni osoba, među kojima je veliki broj djece.

Ovogodišnje izdanje donosi nove interaktivne eksponate koji nude uvid u svakodnevicu koja je u potpunoj suprotnosti od svijeta iluzija, a fokus će biti na aktualnim temama. Ulaskom u Muzej realnosti posjetitelji će tako imati prilike ući u UNICEF-ov vremeplov i upoznati se s postignućima za djecu u zadnjih 70 godina, s Ewanom McGregorom posjetiti selo u Keniji, kročiti u rudnik zlata u kojem rade djeca, zaigrati računalnu igru za slijepe i prolistati foto-album vjenčanja djevojčica mladenki. Također, moći će otvoriti i vrata sobe gladi, pogledati kako izgleda škola nakon uragana, pokušati naći izlaz iz medijskog labirinta i čuti ‘beskonačna svjedočanstva’ o traumama koje je teško zaliječiti.

Posjetitelji Muzeja moći će saznati što UNICEF, uz podršku građana, čini za najranjiviju djecu te se uključiti u program Čuvari djetinjstva i podržati stvaranje boljeg, sigurnijeg i pravednijeg svijeta za djecu.

Zanimljiva priča započeta 2015. godine uspješno se širi te će, uz Zagreb, Muzej realnosti ove godine svoja vrata otvoriti i u još dva grada – Zadru i Ljubljani. Postav Muzeja realnosti bit će moguće razgledati u Zagrebu od 12. do 18. prosinca od 9 sati do 22 sata, a u Zadru od 14. do 18. prosinca od 10 do 20 sati.

Ulaz će biti slobodan za sve posjetitelje.