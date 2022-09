Mađarska kao trojanski konj Kremlja na Zapadu

“Ova Plenkovićeva vlada neće više moći izdržati, najduže može opstati do jeseni. Ogromni su korupcijski skandali unutar Vlade i ti skandali neće više moći prolaziti na način: smijeniš jednog ministra, idemo dalje. Jednostavno će doći do situacije da će Vlada doći do svog kraja”, ove dramatične riječi izgovorio je uoči Uskrsa i najavljene rekonstrukcije Vlade za Nacional izvor blizak Vladi i vrhu HDZ-a koji tvrdi da to nije samo njegovo mišljenje. Otkriva da upravo zbog iščekivanja situacije kad će naprosto doći do toga da će Vlada “puknuti” i pasti, nekoliko struja iz vrha stranke već ozbiljno razmatra svoje kandidate za novog predsjednika stranke i premijera, ali i da na povratku svog utjecaja u stranci radi i bivši zamjenik predsjednika HDZ-a, Milijan Brkić.