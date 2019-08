Hrvatski redatelji o najboljim dokumentarcima svih vremena

The Benefits of Living Alone on a Mountain je krasan 15-minutni dokumentarac o Leifu Haugenu, čovjeku koji svoja ljeta provodi na planini u sjeverozapadnoj Montani, kao čuvar od požara. Takav posao donosi sa sobom brojne beneficije, prvenstveno predivne vidike koji se pružaju oko njega, no kao cijenu donosi samoću s kojom se treba znati nositi. Što više vremena provedem sam, to više volim naš svijet, kaže Leif. Priča malo podsjeća na jednu drugu, također krasnu priču, roman Brdo Ivice Prtenjače. Još jedan dobar kratki dokumentarac s tematikom planina je White Blaze koji govori o Apalačkom putu i tzv. anđelima, dobrovoljcima koji dolaze pomoći avanturistima koji mjesecima hodaju stazom.