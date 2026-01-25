Čvor na glavi, čip u tkanini

Pametni ručnik hrvatskog startupa Gym3000 nije obična tkanina, već tehnološka platforma koja objedinjuje sedam funkcija. Služi kao digitalni ključ (zamjena za članske iskaznice, ključeve ormarića i narukvice za sprave), a opremljen je i biosenzorima. Ti senzori analiziraju znoj korisnika i pružaju trenutne informacije o hidraciji, elektrolitima i razini laktata, savjetujući vježbača kada treba usporiti, a kada može „stisnuti“ jače. Reakcije su bile izvanredne: na CES-u su proglašeni jednim od najatraktivnijih izlagača, zauzevši peto mjesto u kategoriji dugovječnosti (longevity). Interes je bio toliki da se ispred njihova štanda odmah nanizalo dvadesetak svjetskih novinara. Bug