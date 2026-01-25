Hrvatski pametni ručnik: Od krpe za znoj do gadgeta koji osvaja Las Vegas - Monitor.hr
Danas (16:00)

Čvor na glavi, čip u tkanini

Hrvatski pametni ručnik: Od krpe za znoj do gadgeta koji osvaja Las Vegas

Pametni ručnik hrvatskog startupa Gym3000 nije obična tkanina, već tehnološka platforma koja objedinjuje sedam funkcija. Služi kao digitalni ključ (zamjena za članske iskaznice, ključeve ormarića i narukvice za sprave), a opremljen je i biosenzorima. Ti senzori analiziraju znoj korisnika i pružaju trenutne informacije o hidraciji, elektrolitima i razini laktata, savjetujući vježbača kada treba usporiti, a kada može „stisnuti“ jače. Reakcije su bile izvanredne: na CES-u su proglašeni jednim od najatraktivnijih izlagača, zauzevši peto mjesto u kategoriji dugovječnosti (longevity). Interes je bio toliki da se ispred njihova štanda odmah nanizalo dvadesetak svjetskih novinara. Bug


Slične vijesti

18.01. (14:00)

AI je dobio ruke i noge

Najveći svjetski sajam digitalnih inovacija: Dominacija humanoidnih robota i prelazak ChatGPT-a u fizički, opipljivi svijet

Na CES-u 2026. najvažniji doživljaj ekipe iz Tech Radara bila je potpuna dominacija humanoidnih robota i integracija umjetne inteligencije u fizički svijet. Roboti su postali spretniji te se koriste u logistici, zdravstvu i maloprodaji. Bug

Ključni trendovi uključuju:

  • Pametne naočale: Predviđa se da će zamijeniti mobitele, omogućujući upravljanje pogledom
  • Dugovječnost: Inovacije poput pametne četkice za zube koja detektira 300 bolesti i aplikacije za rano otkrivanje raka dojke
  • Hrvatski uspjeh: Startup Gym 3000 oduševio je “pametnim ručnikom” koji analizira znoj i otključava ormariće
  • Kineska dominacija: Tvrtke poput Lenova i Ankera preuzimaju vodstvo u inovacijama