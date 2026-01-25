Čvor na glavi, čip u tkanini
Hrvatski pametni ručnik: Od krpe za znoj do gadgeta koji osvaja Las Vegas
Pametni ručnik hrvatskog startupa Gym3000 nije obična tkanina, već tehnološka platforma koja objedinjuje sedam funkcija. Služi kao digitalni ključ (zamjena za članske iskaznice, ključeve ormarića i narukvice za sprave), a opremljen je i biosenzorima. Ti senzori analiziraju znoj korisnika i pružaju trenutne informacije o hidraciji, elektrolitima i razini laktata, savjetujući vježbača kada treba usporiti, a kada može „stisnuti“ jače. Reakcije su bile izvanredne: na CES-u su proglašeni jednim od najatraktivnijih izlagača, zauzevši peto mjesto u kategoriji dugovječnosti (longevity). Interes je bio toliki da se ispred njihova štanda odmah nanizalo dvadesetak svjetskih novinara. Bug