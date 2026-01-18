Najveći svjetski sajam digitalnih inovacija: Dominacija humanoidnih robota i prelazak ChatGPT-a u fizički, opipljivi svijet - Monitor.hr
AI je dobio ruke i noge

Najveći svjetski sajam digitalnih inovacija: Dominacija humanoidnih robota i prelazak ChatGPT-a u fizički, opipljivi svijet

Na CES-u 2026. najvažniji doživljaj ekipe iz Tech Radara bila je potpuna dominacija humanoidnih robota i integracija umjetne inteligencije u fizički svijet. Roboti su postali spretniji te se koriste u logistici, zdravstvu i maloprodaji. Bug

Ključni trendovi uključuju:

  • Pametne naočale: Predviđa se da će zamijeniti mobitele, omogućujući upravljanje pogledom
  • Dugovječnost: Inovacije poput pametne četkice za zube koja detektira 300 bolesti i aplikacije za rano otkrivanje raka dojke
  • Hrvatski uspjeh: Startup Gym 3000 oduševio je “pametnim ručnikom” koji analizira znoj i otključava ormariće
  • Kineska dominacija: Tvrtke poput Lenova i Ankera preuzimaju vodstvo u inovacijama

