AI je dobio ruke i noge

Tehnološka tvrtka Bmmpr, koja izrađuje inteligentni hardver, a koja se pojavila na CES-u sa svojim poznatim automobilom budućnosti nazvanim Lightning – upravo se time bavi. Taj automobil budućnosti je, u biti, potpuno restaurirani Mustang Fastback iz 1967. Automobil u Soul Red boji s trkaćim prugama reagira na vozača na temelju blizine. Lightning oživi kada mu se vozač približi, a zaspi kada se vozač udalji, a čak i kada Lightning “spava”, automobil će cijelo vrijeme pratiti promjene, spreman dočekati svog vozača po povratku, a sve zahvaljujući elektroničkom uređaju Bmmpr x Cars, koji se lako postavlja i s kojim svaki automobil može postati pametan. Bmmpr × Cars nadzire vibracije, nagib i promjene tlaka kako bi otkrio, na primjer, krađu katalizatora i kotača te provale kroz razbijene prozore. Senzori unutar hardvera hvataju te signale i odmah šalju telefonska upozorenja vlasniku putem mobilne aplikacije Bmmpr: Next. (Index)