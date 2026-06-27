Sjekira im je pala u med
Hrvatsko šumarstvo u 2024. ostvarilo rekordan output od 728 milijuna eura
Prema podacima DZS-a, vrijednost outputa hrvatskog šumarstva u 2024. porasla je za 3,8 % na 728 milijuna eura, dok je bruto dodana vrijednost dosegla 605 milijuna eura. Sektor bilježi rast zaposlenosti od 7,8 %. Prodaja drva skočila je za 8,6 % (370,6 milijuna eura), nošena rastom cijena listača od 7,9 %, dok su četinjače blago pojeftinile. Vrijednost šumarskih usluga narasla je za čak 32,8 %. Značajan skok od 57,4 % bilježe i ulaganja u obnovu šuma (sjeme i sadni materijal). Dugoročni podaci potvrđuju snažan rast sektora od 2019. godine. Agroklub