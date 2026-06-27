Sjekira im je pala u med

Voda je neophodna za rast i razvoj drveta, ali ona ometa njegovo sagorijevanje. Kada je vlažno razvija se niža temperatura, slabije gori, stvara se puno dima, čađa i vodenast katran. To dovodi do niza problema. Može se razviti ugljični monoksid koji dovodi do gušenja ukućana. Dimnjak je potrebno češće čistiti zbog nakupljanja čađi i katrana. Teže je upaliti vatru, peć dimi, nastaju smeđe mrlje na zidovima i odjeći u ormarima… Najbolja je opcija da kupovinu obavimo tijekom proljeća i onda ima dovoljno vremena da se lagano suši do zime. Potrebno ga je što prije nacijepati. Ostavi se nekoliko tjedana da se prosuši, a zatim slaže na prozračno mjesto. Agroklub