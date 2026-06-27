Hrvatsko šumarstvo u 2024. ostvarilo rekordan output od 728 milijuna eura - Monitor.hr
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Sjekira im je pala u med

Hrvatsko šumarstvo u 2024. ostvarilo rekordan output od 728 milijuna eura

Prema podacima DZS-a, vrijednost outputa hrvatskog šumarstva u 2024. porasla je za 3,8 % na 728 milijuna eura, dok je bruto dodana vrijednost dosegla 605 milijuna eura. Sektor bilježi rast zaposlenosti od 7,8 %. Prodaja drva skočila je za 8,6 % (370,6 milijuna eura), nošena rastom cijena listača od 7,9 %, dok su četinjače blago pojeftinile. Vrijednost šumarskih usluga narasla je za čak 32,8 %. Značajan skok od 57,4 % bilježe i ulaganja u obnovu šuma (sjeme i sadni materijal). Dugoročni podaci potvrđuju snažan rast sektora od 2019. godine. Agroklub


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18.08.2023. (12:00)

Nekad ni voda nije dobra

Drvo za ogrjev obavezno je prvo sušiti

Voda je neophodna za rast i razvoj drveta, ali ona ometa njegovo sagorijevanje. Kada je vlažno razvija se niža temperatura, slabije gori, stvara se puno dima, čađa i vodenast katran. To dovodi do niza problema. Može se razviti ugljični monoksid koji dovodi do gušenja ukućana. Dimnjak je potrebno češće čistiti zbog nakupljanja čađi i katrana. Teže je upaliti vatru, peć dimi, nastaju smeđe mrlje na zidovima i odjeći u ormarima… Najbolja je opcija da kupovinu obavimo tijekom proljeća i onda ima dovoljno vremena da se lagano suši do zime. Potrebno ga je što prije nacijepati. Ostavi se nekoliko tjedana da se prosuši, a zatim slaže na prozračno mjesto. Agroklub