Disciplina kičme

Podaci iz prošle godine predstavljaju porast od čak 44 posto s obzirom na to da je broj korisnika koji žele promijeniti liječnika s 455.350 u 2019. godini povećan na 656.330 osoba. U Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje tvrde kako to nije isključiva posljedica pandemije, već je u znatnoj mjeri za to odgovoran potres jer su mnogi korisnici morali promijeniti prebivalište. Svi osiguranici koji žele promijeniti liječnika primarne zaštite po isteku najmanje godinu dana od prijave, zahtjev predaju bez navođenja posebnih obrazloženja. Za razliku od njih, oni koji se na to odluče u razdoblju kraćem od godinu dana mogu to napraviti samo uz navođenje posebnih razloga kao što su: preseljenje, promjena zatražena radi upisa svih članova obitelji kod istog liječnika ili narušeni međuljudski odnosi. Tportal