Da se ne zove hitna zbog svakog uboda komarca

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) krenuo je u provjeru statusa osiguranika među nezaposlenim građanima. U roku od tri mjeseca, a najkasnije do 29. lipnja, oni moraju osobno pristupiti u najbližu ispostavu HZZO-a radi provjere okolnosti na temelju kojih im je status utvrđen. U važnoj obavijesti nezaposlenima s početka travnja, HZZO im je, ukratko, poručio da će se i nakon prvog pojavljivanja na šalteru do 29. lipnja morati jednom u tri mjeseca osobno ukazati u Zavodu radi daljnje redovite provjere statusa – osim za vrijeme u kojem se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ). Oni koji se zaključno s navedenim datumom ne pojave u HZZO-u bit će po kratkom postupku odjavljeni iz obveznoga zdravstvenog osiguranja. No kako je to osiguranje u Hrvatskoj obaveza, svakako će morati doći u ispostavu Zavoda radi reguliranja svog statusa po nekoj od zakonskih osnova, za koju ispunjavaju uvjete. Tportal