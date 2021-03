AstraZeneca je poručila Europskoj uniji da ne može ispuniti dogovorene ciljeve isporuke do kraja ožujka. Pfizer je priopćio da će doći do privremenog usporavanja opskrbe od kraja siječnja do početka veljače. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da tvrtke “moraju poštovati svoje obveze”; prevedeno – ne možemo im ništa. Novi list