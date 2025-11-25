Vjesnik se ruši, a zakon otvara vrata investitorima bez reda

Predsjednica Udruženja hrvatskih arhitekata Mia Roth Čerina gostovala u podcastu za Ideje: Arhitekti upozoravaju da Zakon uvodi prečace za investitore i slabi kontrolu lokalne samouprave, čime se ugrožava prostor kao javno dobro. Važan zaključak glede Vjesnika: Slučaj zapuštenosti i požara u Vjesnikovom neboderu dijagnoza je lošeg odnosa prema prostoru općenito. Mia Roth Čerina ističe da bi taj vrijedni modernistički objekt trebalo obnoviti u postojećim gabaritima jer je nedopustivo prepustiti ga propadanju ili rušenju.