Nećemo morati putovati na sjever

To je zato što sunce doseže svoj vrhunac (koji se naziva “solarni maksimum”) svog otprilike 11-godišnjeg ciklusa, u kojem će solarna aktivnost biti najveća. Solarni maksimum znači više oluja, a tijekom oluja sjeverna svjetlost se javlja češće, intenzivnija je, traje dulje i može se proširiti na niže geografske širine nego inače. Polarna svjetlost nastaje kada nabijene čestice sa Sunca, uglavnom elektroni i protoni, dostignu razinu visoke energije i potom se usmjere prema Zemlji. Ove čestice putuju nevjerojatno brzo, čak do 72 milijuna kilometara na sat, a kada stignu do našeg planeta, Zemljino magnetsko polje djeluje kao štit, odbijajući većinu pristiglih solarnih čestica. Green