Turizam je još jedino kaj nas drži

Velika većina cijena u Hrvatskoj vrijeđa ljudsku inteligenciju i to je najveći razlog zbog čega iz godine u godinu u Hrvatskoj ima sve manje talijanskih turista – kaže vlasnica turističke agencije “Solo Croazia”, a piše Slobodna Dalmacija. Razloge nedolaska talijanskih gostiju svakako treba potražiti i u lošijoj ekonomskoj situaciji u samoj Italiji, koja je gotovo na samom začelju po plaćama u EU-u. Zbog toga sada puno više Talijana odlazi na ljetovanje u Španjolsku, Grčku, Tursku ili ljetuju u samoj Italiji, jer su im jeftinije od Hrvatske, koja je postala jako skupa. Recimo, pizza Margarita u Napulju, gdje se rade najbolje pizze, košta između pet i šest eura (37,5 do 45 kuna). U Hrvatskoj je njezina cijena najmanje 10 eura, a ima i mjesta gdje košta i do 100 kuna. Glas Istre