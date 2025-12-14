Rode su negdje radile prekovremeno

Indija prednjači: 23 milijuna rođenih u 2025., više nego dvostruko od Kine - Monitor.hr
Indija prednjači: 23 milijuna rođenih u 2025., više nego dvostruko od Kine

Globalna demografska slika sve je neuravnoteženija. U 2025. Indija će imati oko 23,1 milijun rođenih, odnosno 17 % svih svjetskih poroda, više nego dvostruko od Kine. Nigerija s 7,6 milijuna novorođenih ima više rođenja nego cijela Europa zajedno, koja pada na svega 6,3 milijuna. Dok afričke i južnoazijske zemlje i dalje nose globalni natalitet, Europa i Kina ulaze u duboku fazu demografskog pada, uz povijesno niske stope fertiliteta. Visual Capitalist


30.12.2017. (07:38)

Život u minusu

Lani u Hrvatskoj rođeno 37.706 djece, umrlih – 14 tisuća više

Prošle je godine u Hrvatskoj rođeno 37.706 djece, što je 34 djeteta više nego godinu prije, dok su umrle 51.542 osobe, odnosno 14.005 je više umrlih nego rođenih. Samo u Međimurskoj županiji više je rođenih nego umrlih, dok je najgore u Osječko-baranjskoj županiji gdje je 1.418 više umrlih od rođenih. Žene rađaju u prosjeku 1,43 djece, dok je razina jednostavne reprodukcije 2,1. Izvan braka rođeno je 7.110 ili 19% sve djece, majke kod prvog djeteta imaju 28,8 godina (1968. su imale 22,8). Muškarci su lani umirali sa 72,8 godina, a žene sa 79,9 godina. Prošle je godine sklopljeno 20.467 brakova, 3,2% više nego 2015., pri čemu su nevjeste imale 28,3 godine, a ženici 31,1 godinu (1989. ona je imala 23,1, a on 26,7), dok je razvoda bilo 7.036, što bi značilo da se razvrgne svaki treći brak. Prosječno trajanje razvedenih brakova jest 14,8 godina. T-Portal