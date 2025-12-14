Rode su negdje radile prekovremeno
Indija prednjači: 23 milijuna rođenih u 2025., više nego dvostruko od Kine
Globalna demografska slika sve je neuravnoteženija. U 2025. Indija će imati oko 23,1 milijun rođenih, odnosno 17 % svih svjetskih poroda, više nego dvostruko od Kine. Nigerija s 7,6 milijuna novorođenih ima više rođenja nego cijela Europa zajedno, koja pada na svega 6,3 milijuna. Dok afričke i južnoazijske zemlje i dalje nose globalni natalitet, Europa i Kina ulaze u duboku fazu demografskog pada, uz povijesno niske stope fertiliteta. Visual Capitalist