Rode su negdje radile prekovremeno

Prošle je godine u Hrvatskoj rođeno 37.706 djece, što je 34 djeteta više nego godinu prije, dok su umrle 51.542 osobe, odnosno 14.005 je više umrlih nego rođenih. Samo u Međimurskoj županiji više je rođenih nego umrlih, dok je najgore u Osječko-baranjskoj županiji gdje je 1.418 više umrlih od rođenih. Žene rađaju u prosjeku 1,43 djece, dok je razina jednostavne reprodukcije 2,1. Izvan braka rođeno je 7.110 ili 19% sve djece, majke kod prvog djeteta imaju 28,8 godina (1968. su imale 22,8). Muškarci su lani umirali sa 72,8 godina, a žene sa 79,9 godina. Prošle je godine sklopljeno 20.467 brakova, 3,2% više nego 2015., pri čemu su nevjeste imale 28,3 godine, a ženici 31,1 godinu (1989. ona je imala 23,1, a on 26,7), dok je razvoda bilo 7.036, što bi značilo da se razvrgne svaki treći brak. Prosječno trajanje razvedenih brakova jest 14,8 godina. T-Portal