Zbog nje stvarni influenceri odlaze na burzu

Aitana je inflencerica koju je stvorila umjetna inteligencija. I iako nije riječ o stvarnoj osobi, na Instagramu ima više od 380 tisuća pratitelja, a agencija za koju “radi” na njoj zarađuje čak oko 15 tisuća eura mjesečno. Aitanina agencija odlučuje s kim će ona surađivati. Tvrtke sve češće angažiraju virtualne modele za promociju proizvoda. S virtualnim modelima pitanja poput radničkih prava i zaštite privatnosti postala su suvišna: oni mogu raditi non-stop i uvijek su na raspolaganju svojim pratiteljima. DW